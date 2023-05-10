Боррель рассказал, через сколько дней капитулирует Украина без помощи Запада

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель выступил против прекращения поддержки Украины, поскольку в таком случае она сдастся "в течение нескольких дней". В ходе интервью телеканалу laSexta он вступил в заочную полемику с противниками вооружения киевского режима.

"Я знаю, как немедленно закончить войну: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней... И всё, война окончена... Те, кто говорит: "Хочу мира, и для его достижения лучше всего, чтобы европейцы прекратили помогать Украине", — честно говоря, я не знаю, в каком мире они живут", — сказал он.