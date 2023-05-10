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Опубликовано 10 мая 2023, 12:51
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Боррель рассказал, через сколько дней капитулирует Украина без помощи Запада

Боррель: Без западной помощи Украина сдастся в течение нескольких дней

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель выступил против прекращения поддержки Украины, поскольку в таком случае она сдастся "в течение нескольких дней". В ходе интервью телеканалу laSexta он вступил в заочную полемику с противниками вооружения киевского режима.

"Я знаю, как немедленно закончить войну: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней... И всё, война окончена... Те, кто говорит: "Хочу мира, и для его достижения лучше всего, чтобы европейцы прекратили помогать Украине", — честно говоря, я не знаю, в каком мире они живут", сказал он.

Несмотря на такую риторику, дипломат считает, что Евросоюз не является воюющей стороной, поскольку не принимает участия в конфликте напрямую.

Мадуро обвинил Борреля в эскалации конфликта на Украине
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Ранее Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает украинский мирный план как единственный возможный. По его словам, предложенные в конце февраля китайские инициативы являются "набором благих пожеланий".

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ТАСС / EPA / Mauricio Duenas Castaneda

Матвей Константинов
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