Боррель рассказал, через сколько дней капитулирует Украина без помощи Запада
Боррель: Без западной помощи Украина сдастся в течение нескольких дней
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель выступил против прекращения поддержки Украины, поскольку в таком случае она сдастся "в течение нескольких дней". В ходе интервью телеканалу laSexta он вступил в заочную полемику с противниками вооружения киевского режима.
"Я знаю, как немедленно закончить войну: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней... И всё, война окончена... Те, кто говорит: "Хочу мира, и для его достижения лучше всего, чтобы европейцы прекратили помогать Украине", — честно говоря, я не знаю, в каком мире они живут", — сказал он.
Несмотря на такую риторику, дипломат считает, что Евросоюз не является воюющей стороной, поскольку не принимает участия в конфликте напрямую.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает украинский мирный план как единственный возможный. По его словам, предложенные в конце февраля китайские инициативы являются "набором благих пожеланий".
ТАСС / EPA / Mauricio Duenas Castaneda