"Подливает масла в огонь": Мадуро обвинил Борреля в эскалации конфликта на Украине

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро обрушился с критикой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля из-за его слов о расширении военной помощи Украине и поддержал инициативы Китая и Бразилии о мирном урегулировании конфликта. Об этом он сообщил в авторской программе на телеканале Venezolana de Televisión.

Боррель вместо того, чтобы говорить о дипломатии и мире, своими высказываниями только "подливает масла в огонь", заявил Мадуро. Лидер Венесуэлы предположил, что глава европейской дипломатии из-за ненависти, реваншизма и милитаристского мышления приведёт мир к ядерной войне.

"Мы в Венесуэле безоговорочно поддерживаем, когда речь заходит об украинском конфликте, мирную инициативу председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Си Цзиньпин и Лула да Силва подняли знамя мира, они сказали, что эскалация войны не может продолжаться", — пояснил Мадуро.