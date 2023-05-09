Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 01:35

"Подливает масла в огонь": Мадуро обвинил Борреля в эскалации конфликта на Украине

Мадуро раскритиковал Борреля, выступив за мирное решение украинского конфликта

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро обрушился с критикой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля из-за его слов о расширении военной помощи Украине и поддержал инициативы Китая и Бразилии о мирном урегулировании конфликта. Об этом он сообщил в авторской программе на телеканале Venezolana de Televisión.

Боррель вместо того, чтобы говорить о дипломатии и мире, своими высказываниями только "подливает масла в огонь", заявил Мадуро. Лидер Венесуэлы предположил, что глава европейской дипломатии из-за ненависти, реваншизма и милитаристского мышления приведёт мир к ядерной войне.

"Мы в Венесуэле безоговорочно поддерживаем, когда речь заходит об украинском конфликте, мирную инициативу председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Си Цзиньпин и Лула да Силва подняли знамя мира, они сказали, что эскалация войны не может продолжаться", — пояснил Мадуро.

Захарова отчитала Борреля за его колониальное отношение к мирному плану Китая

Захарова отчитала Борреля за его колониальное отношение к мирному плану Китая

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз рассматривает только один план мирного урегулирования ситуации на Украине — тот, который предложил президент страны Владимир Зеленский. Инициативу Китая ЕС всерьёз не воспринимает.

Обложка ©

kremlin.ru

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Венесуэла
  • Николас Мадуро
  • Жозеп Боррель
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров