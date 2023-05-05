КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 09:29

Захарова отчитала Борреля за его колониальное отношение к мирному плану Китая

Захарова: Мирный план Зеленского является методичкой по эскалации в Европе

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского является "американской методичкой по разжиганию конфликта в Европе", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Брюссель считает его предпочтительным и не заинтересован в китайских инициативах. Она указала на несамостоятельность высказанного мнения.

"Во-первых, это не ЕС считает. И даже не Боррель. А США. Во-вторых, если бы ЕС был в состоянии "считать", то в такой ситуации не оказался бы. В-третьих, "мирный план Зеленского" — это не план и не мирный. Это очередная американская методичка по разжиганию конфликта в Европе", написала Захарова в телеграм-канале.

"В-четвёртых", добавила официальный представитель, такое отношение к мнению "пятой части населения планеты и ведущей экономики мира" может говорить либо о непонимании Боррелем геополитики, либо о его колониальном мышлении. Причём, отметила Захарова, он является "счастливым исключением" — сочетанием и того, и другого.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз принимает мирный план Владимира Зеленского единственным возможным. Китайские же предложения он назвал "набором благих пожеланий".

В Киеве утверждают, что их мирный план нашёл "точки пересечения" с китайским

В Киеве утверждают, что их мирный план нашёл "точки пересечения" с китайским

Напомним, вышеназванный план Пекина был представлен 24 февраля и включает в себя 12 пунктов. В частности, призыв к прекращению огня и скорейшему возобновлению диалога между враждующими сторонами. Россия в ответ на план заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём, а, по словам главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, мирные инициативы не должны включать территориальные уступки или заморозку конфликта.

Обложка ©

Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service

Матвей Константинов
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