Захарова отчитала Борреля за его колониальное отношение к мирному плану Китая

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского является "американской методичкой по разжиганию конфликта в Европе", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Брюссель считает его предпочтительным и не заинтересован в китайских инициативах. Она указала на несамостоятельность высказанного мнения.

"Во-первых, это не ЕС считает. И даже не Боррель. А США. Во-вторых, если бы ЕС был в состоянии "считать", то в такой ситуации не оказался бы. В-третьих, "мирный план Зеленского" — это не план и не мирный. Это очередная американская методичка по разжиганию конфликта в Европе", — написала Захарова в телеграм-канале.

"В-четвёртых", добавила официальный представитель, такое отношение к мнению "пятой части населения планеты и ведущей экономики мира" может говорить либо о непонимании Боррелем геополитики, либо о его колониальном мышлении. Причём, отметила Захарова, он является "счастливым исключением" — сочетанием и того, и другого.