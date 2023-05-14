Макрон решил поужинать с Зеленским в Елисейском дворце
Елисейский дворец: Макрон встретится с Зеленским на рабочем ужине в Париже
Президент Франции Эмманюэль Макрон примет украинского коллегу Владимира Зеленского за рабочим ужином 14 мая в Париже, сообщает Елисейский дворец.
В резиденцию французского лидера Зеленский прибудет после 21:00 по московскому времени, однако точное время в распространённом коммюнике не указано. На встрече политики, в частности, будут говорить о военной и гуманитарной помощи, которую Париж продолжает оказывать Киеву.
"Два президента также смогут обменяться мнениями о долгосрочных перспективах восстановления мира в Европе", — сказано в заявлении.
Напомним, 14 мая Зеленский прибыл в Берлин, где его принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. А канцлер Олаф Шольц его встретил с воинскими почестями. Кроме того, Зеленского наградили премией имени Карла Великого. Эта награда присуждается за вклад в объединение европейских стран. В прошлые годы её получили Папа Римский Франциск и президент Франции Эмманюэль Макрон.
ТАСС / EPA / POOL / SARAH MEYSSONNIER