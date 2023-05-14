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14 мая, 19:01

Макрон решил поужинать с Зеленским в Елисейском дворце

Елисейский дворец: Макрон встретится с Зеленским на рабочем ужине в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет украинского коллегу Владимира Зеленского за рабочим ужином 14 мая в Париже, сообщает Елисейский дворец.

В резиденцию французского лидера Зеленский прибудет после 21:00 по московскому времени, однако точное время в распространённом коммюнике не указано. На встрече политики, в частности, будут говорить о военной и гуманитарной помощи, которую Париж продолжает оказывать Киеву.

"Два президента также смогут обменяться мнениями о долгосрочных перспективах восстановления мира в Европе", — сказано в заявлении.

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Напомним, 14 мая Зеленский прибыл в Берлин, где его принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. А канцлер Олаф Шольц его встретил с воинскими почестями. Кроме того, Зеленского наградили премией имени Карла Великого. Эта награда присуждается за вклад в объединение европейских стран. В прошлые годы её получили Папа Римский Франциск и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / SARAH MEYSSONNIER

Наталья Исакова
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