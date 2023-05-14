Макрон решил поужинать с Зеленским в Елисейском дворце

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет украинского коллегу Владимира Зеленского за рабочим ужином 14 мая в Париже, сообщает Елисейский дворец.

В резиденцию французского лидера Зеленский прибудет после 21:00 по московскому времени, однако точное время в распространённом коммюнике не указано. На встрече политики, в частности, будут говорить о военной и гуманитарной помощи, которую Париж продолжает оказывать Киеву.

"Два президента также смогут обменяться мнениями о долгосрочных перспективах восстановления мира в Европе", — сказано в заявлении.