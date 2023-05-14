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14 мая, 18:09

"Русские!": Зеленский уронил вручённую ему в Германии премию и нелепо отшутился

Премия Карла Великого упала после вручения Зеленскому

Премия Карла Великого, которую сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили в Германии, упала на пол во время его выступления.

Премия Карла Великого упала после вручения Зеленскому © Telegram / "Страна"

Коробка с медалью лежала рядом с ним на небольшой подставке. Когда она внезапно упала с грохотом, президент прервал свою речь, сказал по-английски: "Русские!", поднял коробку и продолжил выступление на украинском.

Зеленский чуть не потерял смартфон с пауэрбанком в Берлине

Зеленский чуть не потерял смартфон с пауэрбанком в Берлине

Напомним, 14 мая Зеленский прибыл в Берлин, где его принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. А канцлер Олаф Шольц его встретил с воинскими почестями. Предположительно, после визита в Берлин украинский президент отправится в Париж.

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Telegram / "Страна"

Андрей Григорьев
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