"Русские!": Зеленский уронил вручённую ему в Германии премию и нелепо отшутился
Премия Карла Великого упала после вручения Зеленскому
Премия Карла Великого, которую сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили в Германии, упала на пол во время его выступления.
Премия Карла Великого упала после вручения Зеленскому © Telegram / "Страна"
Коробка с медалью лежала рядом с ним на небольшой подставке. Когда она внезапно упала с грохотом, президент прервал свою речь, сказал по-английски: "Русские!", поднял коробку и продолжил выступление на украинском.
Напомним, 14 мая Зеленский прибыл в Берлин, где его принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. А канцлер Олаф Шольц его встретил с воинскими почестями. Предположительно, после визита в Берлин украинский президент отправится в Париж.
Telegram / "Страна"