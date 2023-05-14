"Русские!": Зеленский уронил вручённую ему в Германии премию и нелепо отшутился

Премия Карла Великого, которую сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили в Германии, упала на пол во время его выступления.

Коробка с медалью лежала рядом с ним на небольшой подставке. Когда она внезапно упала с грохотом, президент прервал свою речь, сказал по-английски: "Русские!", поднял коробку и продолжил выступление на украинском.