Зеленский чуть не потерял смартфон с пауэрбанком в Берлине

Украинский лидер Владимир Зеленский чуть не остался без телефона и пауэрбанка в ходе своего визита в Германию, пишет Bild. По данным издания, гаджеты он оставил в салоне автомобиля, в котором его катали по Берлину.

"После встречи с Шольцем Зеленский сел в вертолёт. Когда двери были уже закрыты и всё готово к вылету, он понял, что сотовый остался в салоне машины", — говорится в статье.