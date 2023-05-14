Зеленский чуть не потерял смартфон с пауэрбанком в Берлине
Bild: Зеленский потерял смартфон с пауэрбанком во время поездки в Берлин
Украинский лидер Владимир Зеленский чуть не остался без телефона и пауэрбанка в ходе своего визита в Германию, пишет Bild. По данным издания, гаджеты он оставил в салоне автомобиля, в котором его катали по Берлину.
"После встречи с Шольцем Зеленский сел в вертолёт. Когда двери были уже закрыты и всё готово к вылету, он понял, что сотовый остался в салоне машины", — говорится в статье.
В итоге немецким полицейским пришлось бежать за техникой Зеленского, пока он ждал их в вертолёте. Рассеянный украинский лидер поблагодарил их и улыбнулся.
Напомним, 14 мая Зеленский прибыл в Берлин, где его принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. А канцлер Олаф Шольц его встретил с воинскими почестями. Предположительно, после визита в Берлин украинский президент отправится в Париж.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND