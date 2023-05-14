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14 мая, 17:32

Зеленский чуть не потерял смартфон с пауэрбанком в Берлине

Bild: Зеленский потерял смартфон с пауэрбанком во время поездки в Берлин

Украинский лидер Владимир Зеленский чуть не остался без телефона и пауэрбанка в ходе своего визита в Германию, пишет Bild. По данным издания, гаджеты он оставил в салоне автомобиля, в котором его катали по Берлину.

"После встречи с Шольцем Зеленский сел в вертолёт. Когда двери были уже закрыты и всё готово к вылету, он понял, что сотовый остался в салоне машины", — говорится в статье.

В итоге немецким полицейским пришлось бежать за техникой Зеленского, пока он ждал их в вертолёте. Рассеянный украинский лидер поблагодарил их и улыбнулся.

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Напомним, 14 мая Зеленский прибыл в Берлин, где его принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. А канцлер Олаф Шольц его встретил с воинскими почестями. Предположительно, после визита в Берлин украинский президент отправится в Париж.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Наталья Исакова
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