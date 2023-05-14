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14 мая, 14:42

Стало известно, в какую страну Зеленский отправится из Германии

BFM: Зеленский после визита в Берлин отправится в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский может после визита в Берлин отправиться вечером 14 мая в Париж. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники.

При этом программа возможной рабочей поездки не раскрывается. Официального подтверждения сообщения о визите Зеленского в Париж от французских властей пока нет.

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Напомним, накануне днём Зеленский прибыл с визитом в Италию. Поездку он назвал "важной для победы Украины". Однако возле Колизея в Риме прошла акция против визита Зеленского. Также разозлились и пользователи в Сети. На встрече с папой римским Зеленский нарушил правила этикета. Сегодня Зеленский прибыл в Берлин, где его принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. А канцлер Олаф Шольц его встретил с воинскими почестями.

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ТАСС / AP / Alessandra Tarantino

Светлана Оперук
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