Стало известно, в какую страну Зеленский отправится из Германии
BFM: Зеленский после визита в Берлин отправится в Париж
Президент Украины Владимир Зеленский может после визита в Берлин отправиться вечером 14 мая в Париж. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники.
При этом программа возможной рабочей поездки не раскрывается. Официального подтверждения сообщения о визите Зеленского в Париж от французских властей пока нет.
Напомним, накануне днём Зеленский прибыл с визитом в Италию. Поездку он назвал "важной для победы Украины". Однако возле Колизея в Риме прошла акция против визита Зеленского. Также разозлились и пользователи в Сети. На встрече с папой римским Зеленский нарушил правила этикета. Сегодня Зеленский прибыл в Берлин, где его принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. А канцлер Олаф Шольц его встретил с воинскими почестями.
ТАСС / AP / Alessandra Tarantino