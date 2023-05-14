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14 мая, 11:19
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В поведении Зеленского на встрече с папой римским усмотрели бестактность

Exxpress: На встрече с папой римским Зеленский нарушил правила этикета

<p>Папа римский и Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Vatican Media via Vatican Pool</p>

Папа римский и Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Vatican Media via Vatican Pool

Во время встречи с папой римским Франциском президент Украины нарушил несколько правил этикета. Об этом сообщает издание Exxpress.

Одним из конфузов оказалось то, что политик при входе в кабинет понтифика не пропустил его вперёд. После этого он первый сел в кресло, пока Франциск стоял перед ним, а затем не поднялся во время рукопожатия с одним из советников папы.

Авторы публикации отдельно отметили, что на такой важной встрече украинский лидер по какой-то причине был в обычном тёмном свитере. В разговорах с понтификом Зеленский стоял на своём в вопросе переговоров с РФ. Он указал, что ни у одной страны не получится договориться с российским президентом Владимиром Путиным.

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Ранее Лайф писал о том, что папа римский Франциск принял 13 мая на аудиенции украинского лидера Владимира Зеленского. После встречи политик заявил, что Киеву не нужны посредники.

Илья Суриков
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