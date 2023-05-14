В поведении Зеленского на встрече с папой римским усмотрели бестактность
Exxpress: На встрече с папой римским Зеленский нарушил правила этикета
Папа римский и Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Vatican Media via Vatican Pool
Во время встречи с папой римским Франциском президент Украины нарушил несколько правил этикета. Об этом сообщает издание Exxpress.
Одним из конфузов оказалось то, что политик при входе в кабинет понтифика не пропустил его вперёд. После этого он первый сел в кресло, пока Франциск стоял перед ним, а затем не поднялся во время рукопожатия с одним из советников папы.
Авторы публикации отдельно отметили, что на такой важной встрече украинский лидер по какой-то причине был в обычном тёмном свитере. В разговорах с понтификом Зеленский стоял на своём в вопросе переговоров с РФ. Он указал, что ни у одной страны не получится договориться с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее Лайф писал о том, что папа римский Франциск принял 13 мая на аудиенции украинского лидера Владимира Зеленского. После встречи политик заявил, что Киеву не нужны посредники.