В поведении Зеленского на встрече с папой римским усмотрели бестактность

Во время встречи с папой римским Франциском президент Украины нарушил несколько правил этикета. Об этом сообщает издание Exxpress.

Одним из конфузов оказалось то, что политик при входе в кабинет понтифика не пропустил его вперёд. После этого он первый сел в кресло, пока Франциск стоял перед ним, а затем не поднялся во время рукопожатия с одним из советников папы.