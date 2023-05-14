"Спросили не того": Зеленскому посоветовали уйти в отставку после слов о Путине

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил о том, что ему не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ на это пользователи "Твиттера" осудили Зеленского и призвали его уйти в отставку.

"Он реально хочет подождать, пока никого не останется, прежде чем вести переговоры? Может, лучше подать в отставку?" — задаётся вопросом один из юзеров.

По мнению других комментаторов, даже не стоит удивляться, если Запад после таких высказываний даст Зеленскому Нобелевскую премию. Некоторые также отметили, что если сам украинский лидер не пойдёт на переговоры, то это не значит, что Москва и Вашингтон тоже не будут вести диалог.

"Они спросили не того человека. Этот вопрос следовало задать [президенту США] Байдену и его команде. Это произойдёт только тогда, когда они моргнут", — считает один из пользователей.

Другие также подчеркнули, что вместо того, чтобы делать такие заявления, Зеленскому лучше поскорее завершить конфликт.