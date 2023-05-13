Зеленский отказал папе римскому словами "не нужны посредники"
Зеленский после встречи с папой римским заявил, что Киеву не нужны посредники
Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя план Ватикана по урегулированию конфликта, заявил, что Киеву не нужны посредники. Об этом он заявил в Риме, где встретился с руководством Италии и папой римским.
"При всём уважении к Его Святейшеству нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир", — сказал он в эфире программы на итальянском гостелевидении "РАИ".
По мнению Зеленского, урегулирование кризиса должно выстраиваться только вокруг мирной формулы Киева. Отвечая на вопрос журналиста, будет ли он готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, Зеленский заявил, что ему с лидером РФ говорить не о чем.
Напомним, 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине, но она ещё "непублична". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле всё ещё отсутствует информация о некой "мирной миссии" Святого престола по украинскому урегулированию.
Getty Images / Alex Wong