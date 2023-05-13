Зеленский отказал папе римскому словами "не нужны посредники"

Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя план Ватикана по урегулированию конфликта, заявил, что Киеву не нужны посредники. Об этом он заявил в Риме, где встретился с руководством Италии и папой римским.

"При всём уважении к Его Святейшеству нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир", — сказал он в эфире программы на итальянском гостелевидении "РАИ".