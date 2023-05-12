Ватикан всё ещё не посвятил Кремль в детали своей "секретной миссии" по Украине

У Кремля всё ещё отсутствует информация о некой "мирной миссии" Святого престола по украинскому урегулированию. Об этом проинформировал журналистов в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас не появилось такой информации. Может быть, со временем поступит. Мы будем внимательно это отслеживать", — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также высказалась о секретной "мирной миссии" папы римского по Украине, отметив, что Ватикан не посвятил в её подробности российскую сторону.