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12 мая, 09:59

Ватикан всё ещё не посвятил Кремль в детали своей "секретной миссии" по Украине

Песков: У Кремля всё ещё нет данных о "мирной миссии" папы римского по Украине

У Кремля всё ещё отсутствует информация о некой "мирной миссии" Святого престола по украинскому урегулированию. Об этом проинформировал журналистов в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас не появилось такой информации. Может быть, со временем поступит. Мы будем внимательно это отслеживать", — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также высказалась о секретной "мирной миссии" папы римского по Украине, отметив, что Ватикан не посвятил в её подробности российскую сторону.

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Лайф напоминает, 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине, но она ещё "непублична".

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Getty Images / Laurie Chamberlain

Александр Юнашев
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