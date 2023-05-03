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Опубликовано 3 мая 2023, 09:52
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Захарова высказалась о секретной "мирной миссии" папы римского по Украине

Захарова: РФ не получала от Ватикана плана по урегулированию кризиса на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service

Ватикан ещё не предоставил Москве никакого чёткого плана по мирному урегулированию украинского кризиса, о котором ранее объявил папа римский. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По состоянию на сегодняшний день российская сторона не получала от Ватикана каких-либо конкретных предложений или планов мирного урегулирования украинского кризиса. Ничего такого у нас нет", — сказала Захарова.

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Лайф напоминает, 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине, но она ещё "непублична". При этом в Киеве заявили, что с украинской властью эта тема не обсуждалась и Владимир Зеленский "не давал согласия" на подобное обсуждение.

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Ирина Фальке
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