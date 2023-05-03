Захарова высказалась о секретной "мирной миссии" папы римского по Украине
Захарова: РФ не получала от Ватикана плана по урегулированию кризиса на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service
Ватикан ещё не предоставил Москве никакого чёткого плана по мирному урегулированию украинского кризиса, о котором ранее объявил папа римский. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По состоянию на сегодняшний день российская сторона не получала от Ватикана каких-либо конкретных предложений или планов мирного урегулирования украинского кризиса. Ничего такого у нас нет", — сказала Захарова.
Лайф напоминает, 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине, но она ещё "непублична". При этом в Киеве заявили, что с украинской властью эта тема не обсуждалась и Владимир Зеленский "не давал согласия" на подобное обсуждение.