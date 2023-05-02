КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 12:02

Песков: В РФ не знают о работе "мирной миссии" Ватикана по Украине

В Кремле не знают о работе мирной миссии Ватикана по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, ничего не известно", — отметил он.

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Напомним, ранее папа римский Франциск заявил, что Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине. При этом в Киеве заявили, что с украинской властью эта тема не обсуждалась и Владимир Зеленский "не давал согласия" на подобное обсуждение.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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