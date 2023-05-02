Песков: В РФ не знают о работе "мирной миссии" Ватикана по Украине
В Кремле не знают о работе мирной миссии Ватикана по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, ничего не известно", — отметил он.
Напомним, ранее папа римский Франциск заявил, что Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине. При этом в Киеве заявили, что с украинской властью эта тема не обсуждалась и Владимир Зеленский "не давал согласия" на подобное обсуждение.
Обложка ©