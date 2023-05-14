Обнародованная информация о неадекватном поведении украинского президента Владимира Зеленского должна стать предупреждением для всего мира, считает французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Он обратил внимание на публикацию американского издания Washington Post (WP), в которой содержались документы о внутриполитической кухне на Украине.

"Газета Washington Post опубликовала документы о внутренней ситуации на Украине. В них говорится о безумном Зеленском, кричащем на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию", — написал Филиппо в Twitter.