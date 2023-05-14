Зеленскому вручили премию Карла Великого, как у папы римского

Президента Украины Владимира Зеленского, который находится с визитом в ФРГ, наградили премией Карла Великого. Проходившую в Ахене церемонию транслировали немецкие телеканалы. На ней были политики из Германии, а также из других европейских государств.

Зеленскому вручили премию Карла Великого. Видео © Twitter / home_fella

Со вступительным словом выступили, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Европа очень многим обязана Зеленскому. Наша общая история будет продолжаться", — отметил Шольц, добавив, что президент Украины внёс весомый вклад в европейское единство.