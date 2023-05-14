Зеленскому вручили премию Карла Великого, как у папы римского
Президента Украины Владимира Зеленского, который находится с визитом в ФРГ, наградили премией Карла Великого. Проходившую в Ахене церемонию транслировали немецкие телеканалы. На ней были политики из Германии, а также из других европейских государств.
Зеленскому вручили премию Карла Великого. Видео © Twitter / home_fella
Со вступительным словом выступили, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Европа очень многим обязана Зеленскому. Наша общая история будет продолжаться", — отметил Шольц, добавив, что президент Украины внёс весомый вклад в европейское единство.
Премия Карла Великого присуждается ежегодно — её дают за вклад в объединение Европы. Получали её в том числе папа римский Франциск, президент Франции Эмманюэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерриш.
Напомним, накануне днём Зеленский прибыл с визитом в Италию. Поездку он назвал "важной для победы Украины". Однако возле Колизея в Риме прошла акция против визита Зеленского. Также разозлились и пользователи в Сети. На встрече с папой римским Зеленский нарушил правила этикета. Сегодня Зеленский прибыл в Берлин, где его принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. А канцлер Олаф Шольц его встретил с воинскими почестями. Предположительно, после визита в Берлин Зеленский отправится в Париж.
Twitter / home_fella