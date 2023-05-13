Зеленский заявил о "решениях по защите неба" после встречи с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии "важных решений" по защите неба Украины после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме.

"Сегодня мы обговорили наше сотрудничество, в частности в области безопасности и военного сотрудничества. Есть очень важные решения по защите нашего неба", — сказал он.

По словам Зеленского, после этого он с премьером Италии обсудил предложенную Киевом "формулу мира".