Зеленский заявил о "решениях по защите неба" после встречи с премьером Италии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии "важных решений" по защите неба Украины после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме.
"Сегодня мы обговорили наше сотрудничество, в частности в области безопасности и военного сотрудничества. Есть очень важные решения по защите нашего неба", — сказал он.
По словам Зеленского, после этого он с премьером Италии обсудил предложенную Киевом "формулу мира".
Как сообщал Лайф, Корабли Черноморского флота России, вооружённые ракетами "Калибр", за время проведения спецоперации нанесли удары по более чем 180 объектам Вооружённых сил Украины.
Офис президента Украины