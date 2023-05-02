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Регион
Опубликовано 2 мая 2023, 12:29
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На Украине за сутки сбиты три самолёта ВСУ

Минобороны: За сутки силы ПВО России сбили три самолёта ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили три самолёта Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолёта Воздушных сил Украины", — сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, два истребителя МиГ-29 были сбиты у населённых пунктов Ульяновка (ДНР) и Миролюбовка (Херсонская область). А штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины был сбит у посёлка Велетенское Херсонской области.

Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц
Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Армия РФ за месяц уничтожила 8 самолётов и свыше 400 танков Вооружённых сил Украины.

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Андрей Григорьев
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