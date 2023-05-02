На Украине за сутки сбиты три самолёта ВСУ
Минобороны: За сутки силы ПВО России сбили три самолёта ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили три самолёта Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолёта Воздушных сил Украины", — сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, два истребителя МиГ-29 были сбиты у населённых пунктов Ульяновка (ДНР) и Миролюбовка (Херсонская область). А штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины был сбит у посёлка Велетенское Херсонской области.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Армия РФ за месяц уничтожила 8 самолётов и свыше 400 танков Вооружённых сил Украины.
Минобороны РФ