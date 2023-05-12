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12 мая, 07:32

За время спецоперации "Калибры" нанесли удары по более чем 180 объектам ВСУ

Соколов: Корабли ЧФ за время СВО ударили "Калибрами" по 180 объектам ВСУ

Корабли Черноморского флота России, вооружённые ракетами "Калибр", за время проведения спецоперации нанесли удары по более чем 180 объектам Вооружённых сил Украины. Такие данные привёл командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

"Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы "Калибр", нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника", — отметил он в интервью газете "Красная звезда".

В основном удары наносили по радиолокационным станциям систем ПВО, пунктам дислокации украинских военных, складам ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазам, складам горюче-смазочных материалов, авиабазам, железнодорожным станциям.

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А ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что крылатыми ракетами "Калибр" оснастят дизель-электрическую подлодку проекта 677 "Лада" Б-586 "Кронштадт". Эта субмарина войдёт в состав Северного флота.

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Пресс-служба Минобороны России

Александра Вишнякова
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