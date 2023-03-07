Шойгу: Подлодку "Кронштадт" оснастят крылатыми ракетами "Калибр"

Вторая дизель-электрическая подлодка проекта 677 "Лада" Б-586 "Кронштадт" будет оснащена крылатыми ракетами "Калибр". Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Первый в повестке — вопрос о ходе строительства большой подводной лодки "Кронштадт", которая войдёт в состав Северного флота. Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами "Калибр", — отметил он на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Шойгу добавил, что подлодку также оснастят новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами, что повысит боевую эффективность корабля.