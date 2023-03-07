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7 марта, 10:10

Шойгу: Подлодку "Кронштадт" оснастят крылатыми ракетами "Калибр"

Вторая дизель-электрическая подлодка проекта 677 "Лада" Б-586 "Кронштадт" будет оснащена крылатыми ракетами "Калибр". Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Первый в повестке — вопрос о ходе строительства большой подводной лодки "Кронштадт", которая войдёт в состав Северного флота. Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами "Калибр", — отметил он на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Шойгу добавил, что подлодку также оснастят новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами, что повысит боевую эффективность корабля.

Шойгу не увидел успехов ВСУ на поле боя, несмотря на оружие НАТО

Шойгу не увидел успехов ВСУ на поле боя, несмотря на оружие НАТО

Ранее Шойгу раскрыл перспективы российских военных после освобождения Артёмовска. Министр также напомнил об освобождении Николаевки, Двуречного, Красной Горы, Гряниковки и Парасковиевки.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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