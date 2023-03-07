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7 марта, 10:01

Шойгу не увидел успехов ВСУ на поле боя, несмотря на оружие НАТО

Министр обороны Шойгу: Поддержка киевского режима странами НАТО не приводит к успехам ВСУ на поле боя

Накачка Киева западным оружием не приводит к успехам противника на поле боя. Об этом заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством вооружённых сил.

Он отметил, что наращивание поставок военной техники на Украину и расширение программы обучения личного состава ВСУ укладывается в рамки американской стратегии "сломить Россию силой оружия".

"Вместе с тем поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя", — заключил Шойгу.

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Ранее Шойгу раскрыл перспективы ВС РФ после освобождения Артёмовска. Министр также напомнил об освобождении Николаевки, Двуречного, Красной Горы, Гряниковки и Парасковиевки.

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kremlin.ru

Алексей Берковиц
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