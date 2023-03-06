Шойгу оценил работу Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Сергей Шойгу проверил работу Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Видео © Telegram / Минобороны России

"Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса", — говорится в телеграм-канале Минобороны.

Шойгу проинспектировал в Мариуполе готовность сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений, осмотрел многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажек.

Министру доложили о строящемся современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, а также о новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов. Также Шойгу заслушал доклад о строительстве водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР, из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населённые пункты.

"Министр обороны РФ высоко оценил работу военно-строительного комплекса и поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса", — добавили в пресс-службе ведомства.