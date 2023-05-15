Тиски на камеру: Физиономист разгадал игру Зеленского на фото "братских" объятий с Сунаком
Физиономист Воеводин оценил жесты и взгляд Зеленского на фото объятий с Сунаком
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Twitter / Rishi Sunak
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак неожиданно крепко обнял украинского коллегу Владимира Зеленского, когда тот прибыл в Лондон. Физиономист Олег Воеводин проанализировал для Лайфа "братские" объятья политиков на снимке, опубликованном Сунаком в "Твиттере" и подписанном: "С возвращением!".
Приоткрытый рот, застывшая улыбка, прищур, растопыренные в ответном желании обняться пальцы — всё это выдаёт наигранность представленного кадра, говорит Воеводин. Нам пытаются выставить встречу как долгожданную, трогательную и счастливую.
"Здесь объятия Риши Сунака намного сильнее, чем у Зеленского. Зеленский, так скажем, не ожидал от Сунака, что его так сильно обнимут", — пояснил эксперт.
По его словам, Зеленский лишь изображает радость и неестественно обнимает в ответ. Само фото выглядит как постановочное, уверен физиогномист. Украинский президент щурится, что может происходить из-за слишком сильных объятий, удивления или от большого счастья. Однако веки прикрыты так, будто человек лишь пытается сыграть радость.
"Опять же, врастопырку пальцы говорят о желании посильнее обнять, мол, он меня обнимает сильно, значит, я должен его обнять сильно, — меряются силами. Но растопырка пальцев, которыми он обнимает, это неестественное положение, потому что правая его рука более естественна, чем левая", — отметил Воеводин.
Напомним, премьер-министр Риши Сунак объявил о передаче Украине дальнобойных ударных дронов. А ранее британские власти решили поставить Киеву авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Благодаря большой дальности вооружение может нанести удар вглубь территории новых регионов России.