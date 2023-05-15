Тиски на камеру: Физиономист разгадал игру Зеленского на фото "братских" объятий с Сунаком

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак неожиданно крепко обнял украинского коллегу Владимира Зеленского, когда тот прибыл в Лондон. Физиономист Олег Воеводин проанализировал для Лайфа "братские" объятья политиков на снимке, опубликованном Сунаком в "Твиттере" и подписанном: "С возвращением!".

Приоткрытый рот, застывшая улыбка, прищур, растопыренные в ответном желании обняться пальцы — всё это выдаёт наигранность представленного кадра, говорит Воеводин. Нам пытаются выставить встречу как долгожданную, трогательную и счастливую.

"Здесь объятия Риши Сунака намного сильнее, чем у Зеленского. Зеленский, так скажем, не ожидал от Сунака, что его так сильно обнимут", — пояснил эксперт.

По его словам, Зеленский лишь изображает радость и неестественно обнимает в ответ. Само фото выглядит как постановочное, уверен физиогномист. Украинский президент щурится, что может происходить из-за слишком сильных объятий, удивления или от большого счастья. Однако веки прикрыты так, будто человек лишь пытается сыграть радость.