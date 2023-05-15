В Кремле заявили, что планы Лондона по накачке вооружений осложняют жизнь самой Украине

В Кремле убеждены, что планы Лондона насчёт поставок Киеву дополнительных вооружений не повлияют на ход специальной военной операции. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Москве относятся к инициативе британских властей крайне негативно.

"Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины. Ещё раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО, но, безусловно, это ведёт к дальнейшему разрушению отношений и дальнейшим ответным действиям. То есть для Украины это историю делает гораздо сложнее", — указал представитель Кремля.