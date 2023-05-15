В Кремле заявили, что планы Лондона по накачке вооружений осложняют жизнь самой Украине
Песков: Планы Лондона поставить Киеву дальнобойные дроны не повлияют на ход СВО
В Кремле убеждены, что планы Лондона насчёт поставок Киеву дополнительных вооружений не повлияют на ход специальной военной операции. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Москве относятся к инициативе британских властей крайне негативно.
"Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины. Ещё раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО, но, безусловно, это ведёт к дальнейшему разрушению отношений и дальнейшим ответным действиям. То есть для Украины это историю делает гораздо сложнее", — указал представитель Кремля.
Ранее в понедельник британский премьер-министр Риши Сунак объявил о передаче Украине дальнобойных ударных дронов. А до этого сообщалось, что британские власти решили поставить Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Уточнялось, что благодаря большой дальности вооружение может нанести удар вглубь территории новых регионов России.
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