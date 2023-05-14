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Опубликовано 14 мая 2023, 00:30
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Сунак пообещал усилить помощь ВСУ в подготовке к наступлению

Риши Сунак: Великобритания увеличит помощь ВСУ в подготовке к контрнаступлению

Великобритания планирует усилить поддержку Киева в подготовке к контрнаступлению, о чём британский премьер-министр Риши Сунак намерен объявить на саммите G7. Информация следует из письма, распространённого его канцелярией.

"На саммите G7 Великобритания мобилизует международные усилия, направленные против практики экономического принуждения, к которой прибегают враждебные государства", — указано в документе.

Саммит "Группы семи" (G7) пройдёт с 19 по 21 мая в Хиросиме. В Японии Сунак планирует провести ряд двусторонних встреч и объявить о новом совместном британско-японском проекте в сфере оборонного сотрудничества.

Британцев возмутило решение Сунака отправить Украине дальнобойные ракеты
Британцев возмутило решение Сунака отправить Украине дальнобойные ракеты

Ранее журналист Льюис Пейдж заявил, что ракеты Storm Shadow, которые Великобритания решила передать Украине, никак не повлияют на расстановку сил в зоне специальной военной операции.

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Flickr / Number 10 / Pippa Fowles

Анатолий Симоненко
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