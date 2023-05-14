Сунак пообещал усилить помощь ВСУ в подготовке к наступлению

Великобритания планирует усилить поддержку Киева в подготовке к контрнаступлению, о чём британский премьер-министр Риши Сунак намерен объявить на саммите G7. Информация следует из письма, распространённого его канцелярией.

"На саммите G7 Великобритания мобилизует международные усилия, направленные против практики экономического принуждения, к которой прибегают враждебные государства", — указано в документе.

Саммит "Группы семи" (G7) пройдёт с 19 по 21 мая в Хиросиме. В Японии Сунак планирует провести ряд двусторонних встреч и объявить о новом совместном британско-японском проекте в сфере оборонного сотрудничества.