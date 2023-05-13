В Британии оценили способность ракет Storm Shadow изменить ситуацию в зоне СВО

Ракеты Storm Shadow, которые Великобритания решила передать Украине, никак не повлияют на расстановку сил в зоне специальной военной операции. Такое заявление сделал обозреватель The Telegraph Льюис Пейдж.

"Storm Shadow вряд ли поменяют картину на поле боя. В Британии нам нравится утверждать, что они были "разработаны совместно" с Францией и что это какое-то современное передовое оружие, но это совершенно не соответствует действительности. Настоящая ракета родилась из франко-германского проекта, который запустили ещё в 1983 году", — подчеркнул Пейдж.

Он сообщил, что Storm Shadow наравне с танком Challenger никогда не имели превосходной репутации. Так, ещё в 2003 году ракета заметно пробурила бетон во время испытаний, но не взорвалась. По словам Пейджа, его коллегам по обезвреживанию бомб пришлось изрядно потрудиться, чтобы устранить последствия действий "нового чудо-оружия".

Существенным минусом Storm Shadow специалист назвал то, что это, по сути, крылатая ракета или дозвуковой реактивный самолёт-робот, который легко сбивается обычными средствами ПВО. Он также заявил, что пока что эти ракеты можно запускать только с самолёта Eurofighter Typhoon, а на интеграцию такого оружия с новым типом истребителя потребуется немало времени.