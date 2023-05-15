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15 мая, 08:27

Британия решила передать Украине дальнобойные ударные дроны

Сунак объявит о передаче Украине зенитных ракет и БПЛА дальнего радиуса

Британия планирует поставить Украине сотни новых зенитно-ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Это следует из заявления, распространённого канцелярией британского премьер-министра Риши Сунака.

Поставки планируется обсудить в ходе встречи Сунака с украинским президентом Владимиром Зеленским, который сегодня посетит Великобританию. При этом известно, что вооружение будет отправлено уже в ближайшие месяцы.

"Это оборудование поддержит Украину в предстоящие месяцы в её ожидаемом броске с целью сдержать российские силы", — отмечается в коммюнике.

Кроме того, в ходе визита Зеленского, который пройдёт накануне встреч глав государств и правительств Совета Европы в Исландии (16–17 мая) и "Группы семи" в Японии (19–21 мая), стороны обсудят недавние поездки главы Незалежной в Италию, Германию и Францию.

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Ранее Лайф рассказывал, что британские власти решили поставить Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Уточнялось, что благодаря большой дальности вооружение может нанести удар вглубь территории новых регионов России.

Обложка ©

Getty Images / Ashley Chan / SOPA Images

Николь Вербер
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