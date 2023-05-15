Британия решила передать Украине дальнобойные ударные дроны
Сунак объявит о передаче Украине зенитных ракет и БПЛА дальнего радиуса
Британия планирует поставить Украине сотни новых зенитно-ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Это следует из заявления, распространённого канцелярией британского премьер-министра Риши Сунака.
Поставки планируется обсудить в ходе встречи Сунака с украинским президентом Владимиром Зеленским, который сегодня посетит Великобританию. При этом известно, что вооружение будет отправлено уже в ближайшие месяцы.
"Это оборудование поддержит Украину в предстоящие месяцы в её ожидаемом броске с целью сдержать российские силы", — отмечается в коммюнике.
Кроме того, в ходе визита Зеленского, который пройдёт накануне встреч глав государств и правительств Совета Европы в Исландии (16–17 мая) и "Группы семи" в Японии (19–21 мая), стороны обсудят недавние поездки главы Незалежной в Италию, Германию и Францию.
Ранее Лайф рассказывал, что британские власти решили поставить Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Уточнялось, что благодаря большой дальности вооружение может нанести удар вглубь территории новых регионов России.
Getty Images / Ashley Chan / SOPA Images