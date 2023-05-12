Зеленский сделал резкое заявление о Британии, несмотря на постоянную помощь Лондона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евровидение следовало бы провести в Польше или Словакии, а не в Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По его мнению, место проведения конкурса должно было находиться ближе к Украине, а расстояние до Британии слишком велико.

"С самого начала я считал, что если мы не можем провести Евровидение, то оно должно состояться в одной из стран, которые имеют с нами общую границу, например в Словакии, Польше или в любой другой стране, куда наши люди могут легко добраться", — приводит издание слова Зеленского.

В публикации отдельно отметили, что он сделал такое заявление, несмотря на то что Великобритания предоставила Украине ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом якобы украинский лидер добавил, что очень уважает Великобританию и её общество.

"Главное, что конкурс проходит. Пусть люди проявят свой талант", — цитирует его издание.