В Киеве поспешили заявить, что якобы не просили о выступлении Зеленского на Евровидении

Президент Украины Владимир Зеленский якобы на самом деле не просил организаторов Евровидения дать ему возможность выступить онлайн во время конкурса. Об этом сообщил в соцсетях пресс-секретарь лидера Незалежной Сергей Никифоров.

"Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса Евровидение с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса", — написал он в посте.