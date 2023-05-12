В Киеве поспешили заявить, что якобы не просили о выступлении Зеленского на Евровидении
Пресс-секретарь Никифоров: Зеленский не просил дать ему выступить на Евровидении
Президент Украины Владимир Зеленский якобы на самом деле не просил организаторов Евровидения дать ему возможность выступить онлайн во время конкурса. Об этом сообщил в соцсетях пресс-секретарь лидера Незалежной Сергей Никифоров.
"Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса Евровидение с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса", — написал он в посте.
Напомним, сегодня зарубежные СМИ сообщили, что Зеленский не выступит на Евровидении. По словам представителя Европейского вещательного союза, правила шоу запрещают обращение политических деятелей во время конкурса. В связи с этим просьба украинского президента не была удовлетворена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение напрасным.
t.me / V_Zelenskiy_official