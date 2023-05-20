Зеленский будет лично присутствовать на саммите G7 в Хиросиме

Украинский лидер Владимир Зеленский будет лично присутствовать на саммите "Группы семи" (G7). Как заявило Министерство иностранных дел Японии, данное решение принято в связи с "сильным желанием" президента Незалежной.

"Правительство Японии приняло решение провести заседание по поводу Украины с лидерами "семёрки" 21 мая, в последний день саммита, при личном участии президента Зеленского", — сказано в сообщении ведомства. Сообщается, что также он встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

В сообщении указано, что Зеленский должен был участвовать в саммите онлайн, но в марте в ходе визита японского премьер-министра Фумио Кисиды в Киев украинский лидер "выразил сильное желание лично участвовать в саммите".