Зеленский будет лично присутствовать на саммите G7 в Хиросиме
МИД Японии: Зеленский будет присутствовать на саммите G7 в Хиросиме
Украинский лидер Владимир Зеленский будет лично присутствовать на саммите "Группы семи" (G7). Как заявило Министерство иностранных дел Японии, данное решение принято в связи с "сильным желанием" президента Незалежной.
"Правительство Японии приняло решение провести заседание по поводу Украины с лидерами "семёрки" 21 мая, в последний день саммита, при личном участии президента Зеленского", — сказано в сообщении ведомства. Сообщается, что также он встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
В сообщении указано, что Зеленский должен был участвовать в саммите онлайн, но в марте в ходе визита японского премьер-министра Фумио Кисиды в Киев украинский лидер "выразил сильное желание лично участвовать в саммите".
Днём ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит Хиросиму, где проходит саммит "Группы семи" (G7). Он полетит на американском военном самолёте после присутствия на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.
t.me / Zelenskiy / Official