"Семёрка" в Хиросиме отвергла любой "переговорный подход" по Украине

Лидеры стран "Группы семи" (G7) в Хиросиме отклонили любую попытку начать переговорный процесс по украинскому конфликту. Так они поддержали линию Белого дома, скоординированную с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет газета Corriere della Sera, анализируя совместный документ по Украине, речь идёт об отвержении любого способа диалога. Лидеры решили, что "мирный план" Зеленского — единственная основа для дальнейших действий, демонстрируя тем самым полное разделение убеждений украинского лидера. Они также согласились с его мнением о неприемлемости предложений по урегулированию со стороны Китая и Ватикана.

Газета указала, что данная позиция не подразумевает никакой перспективы прекращения огня. Вместе с тем в материале указано, что открытым остаётся вопрос с антироссийскими санкциями и странами, которые их не поддерживают. В документе "Большой семёрки" упоминаются "серьёзные последствия для государств, таких как Китай, Индия, ЮАР, но какими они будут — не уточняется.