В G7 решили поставлять оружие Украине даже после завершения конфликта

Страны "Группы семи" (G7) на последнем саммите в Хиросиме подтвердили своё намерение продолжать поставки оружия Украине после завершения военного конфликта.

В заявлении лидеров G7 отмечается, что они готовы достичь соглашений с Украиной и другими странами, чтобы сдерживать "будущие российские агрессии".

"Мы остаёмся готовы достичь соглашений с Украиной и с другими заинтересованными странами и институтами по поддержанию безопасности и другим обязательствам, которые обеспечат способность Украины защищать себя", — сказано в документе.