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19 мая, 10:10

В G7 решили поставлять оружие Украине даже после завершения конфликта

Страны "Группы семи" (G7) на последнем саммите в Хиросиме подтвердили своё намерение продолжать поставки оружия Украине после завершения военного конфликта.

В заявлении лидеров G7 отмечается, что они готовы достичь соглашений с Украиной и другими странами, чтобы сдерживать "будущие российские агрессии".

"Мы остаёмся готовы достичь соглашений с Украиной и с другими заинтересованными странами и институтами по поддержанию безопасности и другим обязательствам, которые обеспечат способность Украины защищать себя", — сказано в документе.

Саммит G7 начался с посещения мемориала жертвам бомбардировки Хиросимы

Саммит G7 начался с посещения мемориала жертвам бомбардировки Хиросимы

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров между Россией и Украиной и призвала отвергать подобные мирные инициативы.

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Официальный сайт G7

Илья Суриков
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