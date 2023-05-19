Регион

Уведомления отключены

19 мая, 03:32

Саммит G7 начался с посещения мемориала жертвам бомбардировки Хиросимы

<p>Лидеры G7 в Хиросиме в Парке мира. Обложка © <a href="https://www.g7japan-photo.go.jp/images/55" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт G7</a></p>

Лидеры G7 в Хиросиме в Парке мира. Обложка © Официальный сайт G7

Участники саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме начали официальную программу мероприятия с посещения Парка мира, посвящённого памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года. В таком составе лидеров стран "семёрки", среди которых есть ядерные державы — США, Великобритания, Франция, — это происходит впервые.

Лидеры G7 в Хиросиме в Парке мира. Фото © Официальный сайт G7

Лидеры G7 в Хиросиме в Парке мира. Фото © Официальный сайт G7

Участники увидят экспозицию, посвящённую памяти жертв и пострадавших от бомбардировки, которая находится в Музее мира. Там в книге посетителей президенты и главы правительств G7 оставят записи. После планируется возложение венков к мемориалу.

Лидеры G7 в Хиросиме в Парке мира. Фото © Официальный сайт G7

Лидеры G7 в Хиросиме в Парке мира. Фото © Официальный сайт G7

В течение дня у "Группы семи" пройдёт три рабочие сессии. Одна из них, как сообщила на брифинге для журналистов представитель МИД Японии, будет посвящена украинской тематике. Всего в расписании саммита десять сессий и разные сопутствующие мероприятия.

Лидеры G7 в Хиросиме в Парке мира. Фото © Официальный сайт G7

Лидеры G7 в Хиросиме в Парке мира. Фото © Официальный сайт G7

В этом году Япония председательствует в G7. На саммит приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

Основными темами встречи станут региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня. Также там хотят обсудить взаимодействие со странами глобального Юга, ядерное разоружение и проблемы экономической и продовольственной безопасности.

Японцы вышли на акцию против саммита G7 в Хиросиме

Японцы вышли на акцию против саммита G7 в Хиросиме

Ранее стало известно, что в ходе саммита G7, который проходит в Японии, президент США Джо Байден не будет извиняться за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

Арина Родионова
  • Новости
  • g7
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров