Саммит G7 начался с посещения мемориала жертвам бомбардировки Хиросимы

Участники саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме начали официальную программу мероприятия с посещения Парка мира, посвящённого памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года. В таком составе лидеров стран "семёрки", среди которых есть ядерные державы — США, Великобритания, Франция, — это происходит впервые.

Лидеры G7 в Хиросиме в Парке мира. Фото © Официальный сайт G7

Участники увидят экспозицию, посвящённую памяти жертв и пострадавших от бомбардировки, которая находится в Музее мира. Там в книге посетителей президенты и главы правительств G7 оставят записи. После планируется возложение венков к мемориалу.

Лидеры G7 в Хиросиме в Парке мира. Фото © Официальный сайт G7

В течение дня у "Группы семи" пройдёт три рабочие сессии. Одна из них, как сообщила на брифинге для журналистов представитель МИД Японии, будет посвящена украинской тематике. Всего в расписании саммита десять сессий и разные сопутствующие мероприятия.

Лидеры G7 в Хиросиме в Парке мира. Фото © Официальный сайт G7

В этом году Япония председательствует в G7. На саммит приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

Основными темами встречи станут региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня. Также там хотят обсудить взаимодействие со странами глобального Юга, ядерное разоружение и проблемы экономической и продовольственной безопасности.