Японцы вышли на акцию против саммита G7 в Хиросиме
В Киото прошла демонстрация против проведения саммита G7 в Японии
Демонстрация против проведения саммита G7 в Японии. Фото © Twitter / demokyoto
В Японии прошла первая из серии запланированных демонстраций против проведения саммита G7, который намечен на 19–21 мая 2023 года в Хиросиме. Участники акции собрались у здания администрации города Киото и вместе с правоохранителями прошли по центральным улицам, держа флаги, плакаты и скандируя разные антизападные лозунги.
Демонстрация против проведения саммита G7 в Японии. Видео © Twitter / demokyoto
"Нет — саммиту! Не приезжайте в Хиросиму! Не приезжайте в Кисиду!" — кричали протестующие.
Как считают организаторы протестов, с помощью саммита и визита американского президента Джо Байдена и прочих лидеров "Большой семёрки" планируется отвлечь внимание от политики Вашингтона к Китаю и наращивания военного бюджета правительством Фумио Кисиды.
Напомним, из-за перешедшего в этом году председательства к Японии саммит лидеров "Семёрки" пройдёт именно там. Он запланирован на 19–21 мая в Хиросиме. Кстати, Лайф писал, что в преддверии встречи члены G7 рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт товаров в Россию. Информацию подтвердили и в японском правительстве. При этом нашлись и несогласные.