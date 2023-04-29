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29 апреля, 15:13

Японцы вышли на акцию против саммита G7 в Хиросиме

В Киото прошла демонстрация против проведения саммита G7 в Японии

<p>Демонстрация против проведения саммита G7 в Японии. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/demokyoto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">demokyoto</a></p>

Демонстрация против проведения саммита G7 в Японии. Фото © Twitter / demokyoto

В Японии прошла первая из серии запланированных демонстраций против проведения саммита G7, который намечен на 19–21 мая 2023 года в Хиросиме. Участники акции собрались у здания администрации города Киото и вместе с правоохранителями прошли по центральным улицам, держа флаги, плакаты и скандируя разные антизападные лозунги.

Демонстрация против проведения саммита G7 в Японии. Видео © Twitter / demokyoto

"Нет — саммиту! Не приезжайте в Хиросиму! Не приезжайте в Кисиду!" — кричали протестующие.

Как считают организаторы протестов, с помощью саммита и визита американского президента Джо Байдена и прочих лидеров "Большой семёрки" планируется отвлечь внимание от политики Вашингтона к Китаю и наращивания военного бюджета правительством Фумио Кисиды.

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Напомним, из-за перешедшего в этом году председательства к Японии саммит лидеров "Семёрки" пройдёт именно там. Он запланирован на 19–21 мая в Хиросиме. Кстати, Лайф писал, что в преддверии встречи члены G7 рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт товаров в Россию. Информацию подтвердили и в японском правительстве. При этом нашлись и несогласные.

Николь Вербер
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