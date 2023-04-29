Японцы вышли на акцию против саммита G7 в Хиросиме

В Японии прошла первая из серии запланированных демонстраций против проведения саммита G7, который намечен на 19–21 мая 2023 года в Хиросиме. Участники акции собрались у здания администрации города Киото и вместе с правоохранителями прошли по центральным улицам, держа флаги, плакаты и скандируя разные антизападные лозунги.

Демонстрация против проведения саммита G7 в Японии. Видео © Twitter / demokyoto

"Нет — саммиту! Не приезжайте в Хиросиму! Не приезжайте в Кисиду!" — кричали протестующие.

Как считают организаторы протестов, с помощью саммита и визита американского президента Джо Байдена и прочих лидеров "Большой семёрки" планируется отвлечь внимание от политики Вашингтона к Китаю и наращивания военного бюджета правительством Фумио Кисиды.