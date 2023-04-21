В Японии подтвердили планы G7 запретить почти весь экспорт в Россию

Страны "Группы семи" (G7) действительно рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Информацию об этом подтвердили агентству Kyodo источники в Правительстве Японии, которая сейчас является председателем "Большой семёрки".

Однако министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура отказался обсуждать с журналистами этот вопрос на пресс-конференции в Токио. Он отметил, что данная тема "касается дипломатических переговоров".