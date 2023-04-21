КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 02:52

В Японии подтвердили планы G7 запретить почти весь экспорт в Россию

Киодо: В G7 рассматривают возможность "почти полного" запрета на экспорт в Россию

Страны "Группы семи" (G7) действительно рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Информацию об этом подтвердили агентству Kyodo источники в Правительстве Японии, которая сейчас является председателем "Большой семёрки".

Однако министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура отказался обсуждать с журналистами этот вопрос на пресс-конференции в Токио. Он отметил, что данная тема "касается дипломатических переговоров".

Аналитик назвал жестом отчаяния желание G7 ввести полный запрет на экспорт в Россию

Аналитик назвал жестом отчаяния желание G7 ввести полный запрет на экспорт в Россию

Напомним, ранее о планах G7 ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию сообщало агентство Bloomberg. По его данным, санкции предполагают исключения, которые могут распространиться на медикаменты, сельхозпродукцию и продовольствие.

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ТАСС / DPA / picture-alliance

Андрей Григорьев
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