КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 21:20

В "Большой семёрке" нашлись несогласные на запрет всего экспорта в Россию

FT: Япония и ЕС выступили против идеи о полном запрете экспорта в Россию

Представители Японии и ЕС выступили против предложения США о полном запрете экспорта в Россию для стран G7. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Токио и Брюссель указали на невозможность такого шага.

"С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", — заявил один из собеседников издания.

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Напомним, агентство Bloomberg сообщило о планах "Большой семёрки" ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию. По его данным, в случае введения предполагаются исключения в виде медикаментов, сельхозпродукции и продовольствия. Эту информацию подтвердили в правительстве Японии.

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Арина Родионова
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