В "Большой семёрке" нашлись несогласные на запрет всего экспорта в Россию
FT: Япония и ЕС выступили против идеи о полном запрете экспорта в Россию
Представители Японии и ЕС выступили против предложения США о полном запрете экспорта в Россию для стран G7. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Токио и Брюссель указали на невозможность такого шага.
"С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", — заявил один из собеседников издания.
Напомним, агентство Bloomberg сообщило о планах "Большой семёрки" ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию. По его данным, в случае введения предполагаются исключения в виде медикаментов, сельхозпродукции и продовольствия. Эту информацию подтвердили в правительстве Японии.
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