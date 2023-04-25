В "Большой семёрке" нашлись несогласные на запрет всего экспорта в Россию

Представители Японии и ЕС выступили против предложения США о полном запрете экспорта в Россию для стран G7. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Токио и Брюссель указали на невозможность такого шага.

"С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", — заявил один из собеседников издания.