Медведев на украинском поставил на место "недоумков" из G7 после угроз в адрес России

Идея стран "Большой семёрки" о практически тотальном запрете на экспорт товаров в Россию "прекрасна", так как подразумевает аналогичный ответ, причём "по наиболее чувствительным для G7 категориям". Об этом предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются", — написал он в своём телеграм-канале.

Медведев даже заговорил на украинском, чтобы описать авторов идеи. Зампред Совбеза РФ отметил, что, видимо, вместо мозгов у западных политиков осталось только "м'яке жовто-блакитне гівно" (мягкое жёлто-синее говно).