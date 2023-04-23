Медведев на украинском поставил на место "недоумков" из G7 после угроз в адрес России
Медведев назвал "недоумками" страны G7, желающие запретить любой экспорт в РФ
Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Штукина Екатерина
Идея стран "Большой семёрки" о практически тотальном запрете на экспорт товаров в Россию "прекрасна", так как подразумевает аналогичный ответ, причём "по наиболее чувствительным для G7 категориям". Об этом предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются", — написал он в своём телеграм-канале.
Медведев даже заговорил на украинском, чтобы описать авторов идеи. Зампред Совбеза РФ отметил, что, видимо, вместо мозгов у западных политиков осталось только "м'яке жовто-блакитне гівно" (мягкое жёлто-синее говно).
Напомним, агентство Bloomberg сообщило о планах "Большой семёрки" ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию. По его данным, в случае введения предполагаются исключения в виде медикаментов, сельхозпродукции и продовольствия. Эту информацию подтвердили в Правительстве Японии.