Страны-саботажники: Кто мешает G7 ввести тотальное эмбарго на экспорт товаров в Россию

Страны G7 рассматривают абсолютный запрет на экспорт в Россию. Дойдёт ли до этого, рассуждает политолог Георгий Бовт в эфире радио "Комсомольская правда". По мнению эксперта, задача перед G7 "сложная, но не то чтобы невыполнимая" и многое зависит от двух факторов.

"Первое — какой ценой удастся уломать те страны ЕС, которые ещё по-прежнему зависят от России, скажем, в нефтяных поставках, в ядерной энергетике, в чём-то ещё. Чтобы они не наложили вето на соответствующее решение ЕС. И второе условие — насколько США удастся заставить третьи страны, как европейские, так и ближневосточные, так и центральноазиатские, выполнять санкции в отношении России", — сказал Бовт.

Политолог подчеркнул, что сейчас инициаторы озабочены второй проблемой, поэтому отправляют своих представителей в ряд стран для "подготовки почвы". Исход именно этих консультаций и повлияет на решение, которое огласят в середине мая.

По мнению Бовта, G7 придерживается иракской модели, опираясь на принятую ООН в 1995 году резолюцию о программе "Нефть в обмен на продовольствие", когда был блокирован практически весь импорт в Ирак. Тогда поступления от экспорта шли на отдельный счёт, неподконтрольный иракскому правительству, — с него разрешалось покупать ограниченное число товаров, лекарств, продуктов.

"Я не думаю, что в отношении РФ возможен в обозримом будущем такой же вариант, потому что масштаб не тот, есть страны-саботажники. Кроме того, санкции против России не одобрены на уровне ООН, а тогда были одобрены. Поэтому для мирового сообщества имеют такой не очень законный характер, потому что они приняты определённой группой стран, а не всем мировым сообществом", — подытожил эксперт.