КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 10:01

Кремль предупредил об угрозе нового мирового экономического кризиса

Песков: Санкции против России могут привести к новому кризису мировой экономики

Антироссийские санкции могут стать причиной нового мирового экономического кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в Москве исходят из того, что и уже действующие в отношении России рестрикции, и новые дополнительные шаги, о которых могут сейчас думать в Вашингтоне и Брюсселе, конечно же, негативно влияют на систему мировой экономики.

"Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису", — сказал Песков на брифинге.

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Ранее информационные агентства Bloomberg и Kyodo сообщили, что страны G7 рассматривают введение почти полного эмбарго на экспорт в РФ. По данным СМИ, ограничения предполагают исключения, которые могут распространиться на медикаменты, сельхозпродукцию и продовольствие.

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Никита Никонов
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