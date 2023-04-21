Кремль предупредил об угрозе нового мирового экономического кризиса
Песков: Санкции против России могут привести к новому кризису мировой экономики
Антироссийские санкции могут стать причиной нового мирового экономического кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в Москве исходят из того, что и уже действующие в отношении России рестрикции, и новые дополнительные шаги, о которых могут сейчас думать в Вашингтоне и Брюсселе, конечно же, негативно влияют на систему мировой экономики.
"Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису", — сказал Песков на брифинге.
Ранее информационные агентства Bloomberg и Kyodo сообщили, что страны G7 рассматривают введение почти полного эмбарго на экспорт в РФ. По данным СМИ, ограничения предполагают исключения, которые могут распространиться на медикаменты, сельхозпродукцию и продовольствие.
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