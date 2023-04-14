Предупредивший о кризисе 2008 года экономист Рубини предрёк кредитный коллапс в США

Банковская система США имеет дело с нешуточным вызовом и несётся в сторону коллапса. Об этом в беседе с Fox Business предупредил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, который в своё время сумел предсказать кризис 2008 года. Новое обострение вовлечёт экономику страны в рецессию, предупредил Рубини.

По словам экономиста, проблема заключается в региональных банках, выдающих кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости бизнесу, малым и средним предприятиям. Рубини подчеркнул, что после краха Silicon Valley Bank финорганизации усложнили получение кредитов, что может спровоцировать кризис.

"Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жёсткой посадки, куда более серьёзной, чем это было раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы", — пояснил Рубини, подчеркнув, что самое худшее ещё впереди.