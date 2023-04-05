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5 апреля, 04:45

Трамп заявил, что экономика США разваливается и предрёк крах доллара

Экономика США терпит крах и в ближайшее время доллар перестанет быть стандартом при расчётах. Об этом заявил 45-й президент страны Дональд Трамп во время выступления в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"В США сейчас бардак. Экономика рушится, инфляция вышла из-под контроля <...> наша валюта разрушается и вскоре больше не будет доллара как стандарта при расчётах", — отметил бывший американский лидер.

По его мнению, это станет крупнейшим провалом страны за 200 лет.

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Напомним, 4 апреля Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Экс-президент США лично прибыл в Нью-Йорк, где его арестовали. Он покинул здание суда, пробыв там около двух часов, и вернулся в штат Флорида. Формальный арест с него был снят.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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