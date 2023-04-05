Трамп заявил, что экономика США разваливается и предрёк крах доллара

Экономика США терпит крах и в ближайшее время доллар перестанет быть стандартом при расчётах. Об этом заявил 45-й президент страны Дональд Трамп во время выступления в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"В США сейчас бардак. Экономика рушится, инфляция вышла из-под контроля <...> наша валюта разрушается и вскоре больше не будет доллара как стандарта при расчётах", — отметил бывший американский лидер.