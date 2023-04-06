ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 01:23

"Ускорили кончину": В США раскрыли неприятные последствия антироссийских санкций

NI: Стремление Запада сжечь рубль привело к укреплению российской экономики

Санкции в отношении России в итоге обернулись против Запада и не смогли привести к желаемым результатам касательно рубля. Об этом пишет обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер.

"Россия и Китай теперь способны контролировать цены на золото и нефть, и это определяет эпоху. Мы отдаляемся от западного мира", поясняет Болджер.

Путин: Запад не смог разрушить экономику России, но успокаиваться нельзя

Путин: Запад не смог разрушить экономику России, но успокаиваться нельзя

Как отметил обозреватель, валюты, основанные на ресурсах, стали прорывом в экономике. Запад, который ввёл санкции на российские энергоносители и золото, "ускорил свою собственную кончину". За последние шесть месяцев рубль укрепился и поднялся по отношению к доллару, а "двойным ударом" стало решение Москвы продавать нефть и золото за российскую валюту.

Журналист также добавил, что банковский кризис в странах Запада указывает на слабость фиатной системы, так как валюта не обеспечена товарами, в то время как евразийский блок готовится использовать в торговле валюты на основе золота, нефти, зерна и металлов.

В ЕП раскрыли реальное отношение европейцев к антироссийским санкциям

В ЕП раскрыли реальное отношение европейцев к антироссийским санкциям

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что экономика Америки разваливается, и предрёк крах доллара. По его мнению, это станет крупнейшим провалом страны за 200 лет.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Санкции против России
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров