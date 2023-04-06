"Ускорили кончину": В США раскрыли неприятные последствия антироссийских санкций

Санкции в отношении России в итоге обернулись против Запада и не смогли привести к желаемым результатам касательно рубля. Об этом пишет обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер.

"Россия и Китай теперь способны контролировать цены на золото и нефть, и это определяет эпоху. Мы отдаляемся от западного мира", — поясняет Болджер.

Как отметил обозреватель, валюты, основанные на ресурсах, стали прорывом в экономике. Запад, который ввёл санкции на российские энергоносители и золото, "ускорил свою собственную кончину". За последние шесть месяцев рубль укрепился и поднялся по отношению к доллару, а "двойным ударом" стало решение Москвы продавать нефть и золото за российскую валюту.

Журналист также добавил, что банковский кризис в странах Запада указывает на слабость фиатной системы, так как валюта не обеспечена товарами, в то время как евразийский блок готовится использовать в торговле валюты на основе золота, нефти, зерна и металлов.