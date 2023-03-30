Большинство жителей Евросоюза выступают против антироссийских санкций, однако главы государства отказываются их слушать и продолжают разжигать прокси-войну Запада против РФ. Такое заявление сделал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

"Опрос Европейского совета по международным отношениям, проведённый в июне прошлого года, показал, что более 70 процентов граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России", — написал политик в "Твиттере".

Уоллес также осудил США и НАТО за продвижение гибридной войны и назвал её "дурацкой".