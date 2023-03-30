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30 марта, 03:24

В ЕП раскрыли реальное отношение европейцев к антироссийским санкциям

Депутат ЕП Уоллес: 70 процентов европейцев выступают против санкций в отношении России

Большинство жителей Евросоюза выступают против антироссийских санкций, однако главы государства отказываются их слушать и продолжают разжигать прокси-войну Запада против РФ. Такое заявление сделал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

"Опрос Европейского совета по международным отношениям, проведённый в июне прошлого года, показал, что более 70 процентов граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России", написал политик в "Твиттере".

Уоллес также осудил США и НАТО за продвижение гибридной войны и назвал её "дурацкой".

"Нескончаемая шутка": Французский политик высмеял антироссийские санкции

"Нескончаемая шутка": Французский политик высмеял антироссийские санкции

Ранее экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши заявил, что в условиях западных антироссийских санкций мир разделился на две группы: тех, кто поддерживает ограничения, и тех, кто нет. В число последних входит большинство государств мира, кроме стран Запада и их союзников.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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