В ЕП раскрыли реальное отношение европейцев к антироссийским санкциям
Депутат ЕП Уоллес: 70 процентов европейцев выступают против санкций в отношении России
Большинство жителей Евросоюза выступают против антироссийских санкций, однако главы государства отказываются их слушать и продолжают разжигать прокси-войну Запада против РФ. Такое заявление сделал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
"Опрос Европейского совета по международным отношениям, проведённый в июне прошлого года, показал, что более 70 процентов граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России", — написал политик в "Твиттере".
Уоллес также осудил США и НАТО за продвижение гибридной войны и назвал её "дурацкой".
Ранее экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши заявил, что в условиях западных антироссийских санкций мир разделился на две группы: тех, кто поддерживает ограничения, и тех, кто нет. В число последних входит большинство государств мира, кроме стран Запада и их союзников.
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