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27 марта, 02:58

"Нескончаемая шутка": Французский политик высмеял антироссийские санкции

Французский политик Асселино счёл санкции против России нескончаемой шуткой

Периодическое введение всё новых пакетов санкций против России говорит о том, что предыдущие не работают. Такое мнение высказал лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

"Фон дер Ляйен объявила об одиннадцатом пакете санкций ЕС против России, чтобы бороться с обходом предыдущих санкций, которые не работают. Это нескончаемая шутка!" — написал политик в "Твиттере".

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Напомним, ранее премьер Мишустин назвал Россию "чемпионом мира" по числу введённых санкций. Он напомнил, что в стране принято 315 мер, чтобы поддержать экономику. Украина меж тем продолжает "молить" о новых мерах давления на Россию. У ЕС, возможно, появился новый повод для этого.

Обложка ©

Flickr / libereurope

Андрей Григорьев
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