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25 марта, 15:48

Моравецкий посетовал на снижение аппетита ЕС к новым санкциям против России

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий посетовал на снижение аппетита Евросоюза к новым антироссийским санкциям. Негодование по этому поводу он выразил в интервью RMF FM.

"Сегодня уже гораздо меньше желания, аппетита на новые санкции. Думаю, что имеется, так сказать, усталость", — сказал глава польского кабмина.

При этом Варшава, по словам Моравецкого, по-прежнему выполняет роль "режиссёра" новых санкционных пакетов и указывает Еврокомиссии на "те дыры", которые Москва использует для обхода ограничений. Польский премьер надеется, что в ближайшее время тема новых антироссийских рестрикций вернётся на повестку дня ЕС. Он также рассчитывает, что Польше удастся убедить союзников в необходимости принятия 11-го пакета санкций.

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Getty Images / Pier Marco Tacca

Наталья Исакова
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