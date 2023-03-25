Моравецкий посетовал на снижение аппетита ЕС к новым санкциям против России
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий посетовал на снижение аппетита Евросоюза к новым антироссийским санкциям. Негодование по этому поводу он выразил в интервью RMF FM.
"Сегодня уже гораздо меньше желания, аппетита на новые санкции. Думаю, что имеется, так сказать, усталость", — сказал глава польского кабмина.
При этом Варшава, по словам Моравецкого, по-прежнему выполняет роль "режиссёра" новых санкционных пакетов и указывает Еврокомиссии на "те дыры", которые Москва использует для обхода ограничений. Польский премьер надеется, что в ближайшее время тема новых антироссийских рестрикций вернётся на повестку дня ЕС. Он также рассчитывает, что Польше удастся убедить союзников в необходимости принятия 11-го пакета санкций.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Россию "чемпионом мира" по числу введённых санкций. Чтобы не допустить падения экономики, уже было принято 315 мер на сумму около восьми триллионов рублей, и правительство продолжает работу, указал он.
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