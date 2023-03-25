Байден заговорил об "исторических санкциях", которыми хочет давить на Россию
Байден: США и Канада продолжат давление на Россию с помощью "исторических санкций"
США и Канада не будут сбавлять давление на Россию и собираются продолжить его "историческими санкциями". Об этом заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
"Мы намерены продолжать давление на Путина посредством исторических санкций и тарифов", — отметил американский лидер.
Также президент США пообещал продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден ещё на год оставил в силе действие антироссийских санкций, которые США ввели из-за украинского конфликта. Речь о целом ряде ограничительных мер, которые вводили ещё Барак Обама и Дональд Трамп.
Flickr / The White House