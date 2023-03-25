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25 марта, 01:14

Байден заговорил об "исторических санкциях", которыми хочет давить на Россию

Байден: США и Канада продолжат давление на Россию с помощью "исторических санкций"

США и Канада не будут сбавлять давление на Россию и собираются продолжить его "историческими санкциями". Об этом заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

"Мы намерены продолжать давление на Путина посредством исторических санкций и тарифов", отметил американский лидер.

Байден и Шольц пообещали наказывать Россию "столько, сколько потребуется"

Байден и Шольц пообещали наказывать Россию "столько, сколько потребуется"

Также президент США пообещал продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден ещё на год оставил в силе действие антироссийских санкций, которые США ввели из-за украинского конфликта. Речь о целом ряде ограничительных мер, которые вводили ещё Барак Обама и Дональд Трамп.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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