Байден заговорил об "исторических санкциях", которыми хочет давить на Россию

США и Канада не будут сбавлять давление на Россию и собираются продолжить его "историческими санкциями". Об этом заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

"Мы намерены продолжать давление на Путина посредством исторических санкций и тарифов", — отметил американский лидер.

Также президент США пообещал продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.