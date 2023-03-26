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25 марта, 21:58

СМИ узнали о мольбах Зеленского на саммите ЕС

El País: Зеленский умолял лидеров ЕС на саммите дать Украине оружие

В ходе недавнего саммита лидеров Евросоюза к ним обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он умолял европейских политиков дать его армии как можно больше оружия, причём в кратчайшие сроки. Об этом пишет газета El País.

"В этот четверг в ходе европейского саммита, который в политическом плане оказался малосодержательным, президент Украины Владимир Зеленский умолял лидеров стран ЕС ускорить и нарастить поставки военной техники", — пишут колумнисты.

Однако они констатируют, что на второй год конфликта ЕС начал терять импульс в вопросе помощи Украине. Возможностей для санкций остаётся всё меньше, а проблем с поставкой военной техники всё больше, и это вызывает нетерпение украинского руководства.

Оружие продолжает поступать Украине, но, как говорится в статье, лишь на уровне, который позволяет ВСУ оказывать сопротивление, но не давать решительный отпор.

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Как сообщал Лайф, о таких же требованиях Зеленского писала журналистка издания Europe Diplomatic. Как она отметила, Зеленский на саммите ЕС был очень резок, очень эмоционален — и поэтому его речь не была опубликована.

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Офис Президента Украины

Андрей Григорьев
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