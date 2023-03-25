Польша выставила ЕС счёт за отправленное Украине оружие
Моравецкий: Польша выставила ЕС счёт на 2 млрд евро за переданное Украине оружие
Польша выставила счёт ЕС в размере двух миллиардов евро за то, что та передала Украине военную технику и оружие. Об этом рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Мы выставили счёт на два миллиарда евро, и это очень хорошая новость для Польши, для польского бюджета очень хорошие новости, которые я привёз с саммита Европейского совета", — пояснил Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.
По его словам, эту сумму Польша может использовать для покупки современного вооружения и военной техники. Он добавил, что ранее Польша получала от ЕС не больше 200 миллионов евро за поставки оружия Украине, как правило, и того меньше.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, если НАТО будет отправлять Украине военные самолёты, это ознаменует прямую вовлечённость стран альянса в конфликт.
ТАСС / IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI