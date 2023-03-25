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25 марта, 19:58

Польша выставила ЕС счёт за отправленное Украине оружие

Моравецкий: Польша выставила ЕС счёт на 2 млрд евро за переданное Украине оружие

Польша выставила счёт ЕС в размере двух миллиардов евро за то, что та передала Украине военную технику и оружие. Об этом рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы выставили счёт на два миллиарда евро, и это очень хорошая новость для Польши, для польского бюджета очень хорошие новости, которые я привёз с саммита Европейского совета", — пояснил Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.

По его словам, эту сумму Польша может использовать для покупки современного вооружения и военной техники. Он добавил, что ранее Польша получала от ЕС не больше 200 миллионов евро за поставки оружия Украине, как правило, и того меньше.

Премьер Польши признал немощность Украины

Премьер Польши признал немощность Украины

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, если НАТО будет отправлять Украине военные самолёты, это ознаменует прямую вовлечённость стран альянса в конфликт.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI

Анатолий Симоненко
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