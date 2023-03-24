Forbes: В мире назревает раскол из-за антироссийских санкций

В условиях западных антироссийских санкций мир разделился на две группы: тех, кто поддерживает ограничения, и тех, кто нет. В число последних входит большинство государств мира, кроме стран Запада и их союзников, считает экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в статье, опубликованной в журнале Forbes.

"Для активно развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай или ЮАР, одинаково важно как обезопасить себя от вестернизации, грозящей гегемонией Запада в международных финансовых институтах, так и поддерживать продуктивные отношения с такими выгодными партнёрами, как Россия", — подчёркивает Доши.

По его мнению, процесс перестройки мировой экономики уже начался, несмотря на то что роль доллара как международной резервной валюты в ближайшее время не изменится. Так, пишет экономист, сейчас можно наблюдать появление в торговле и инвестициях финансовых блоков, базирующихся на сырьевой основе. Эксперт отметил, что этому будут способствовать новые финансовые институты — Новый банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций Китая, а также более широкое использование своих валют странами – поставщиками энергоносителей.

Автор статьи считает, что Европа навсегда лишилась дешёвого российского газа, в связи с чем страны Евросоюза обречены на деиндустриализацию и заметное падение уровня жизни. Этим воспользуются США, продавая задорого в ЕС свои энергоносители и превращая Европу в своего вассала, полагает экономист. А вот развивающимся странам, по его словам, выгоднее стремиться к сотрудничеству с Россией и Китаем.