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24 марта, 05:24

Forbes: В мире назревает раскол из-за антироссийских санкций

Экономист Доши: Большинство стран не поддержали санкции против России ради сотрудничества с Москвой

В условиях западных антироссийских санкций мир разделился на две группы: тех, кто поддерживает ограничения, и тех, кто нет. В число последних входит большинство государств мира, кроме стран Запада и их союзников, считает экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в статье, опубликованной в журнале Forbes.

"Для активно развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай или ЮАР, одинаково важно как обезопасить себя от вестернизации, грозящей гегемонией Запада в международных финансовых институтах, так и поддерживать продуктивные отношения с такими выгодными партнёрами, как Россия", — подчёркивает Доши.

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По его мнению, процесс перестройки мировой экономики уже начался, несмотря на то что роль доллара как международной резервной валюты в ближайшее время не изменится. Так, пишет экономист, сейчас можно наблюдать появление в торговле и инвестициях финансовых блоков, базирующихся на сырьевой основе. Эксперт отметил, что этому будут способствовать новые финансовые институты — Новый банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций Китая, а также более широкое использование своих валют странами – поставщиками энергоносителей.

Автор статьи считает, что Европа навсегда лишилась дешёвого российского газа, в связи с чем страны Евросоюза обречены на деиндустриализацию и заметное падение уровня жизни. Этим воспользуются США, продавая задорого в ЕС свои энергоносители и превращая Европу в своего вассала, полагает экономист. А вот развивающимся странам, по его словам, выгоднее стремиться к сотрудничеству с Россией и Китаем.

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Ранее обозреватель газеты The New York Post Джей Ньюман выразил мнение, что антироссийские санкции бьют по доллару и могут вызвать в США долговой кризис. В результате Вашингтон не сможет в прежнем масштабе проецировать свою силу на международной арене при помощи валюты, считает эксперт.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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