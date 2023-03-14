Россия признана угрозой для неограниченной печати долларов

Из-за антироссийских санкций многие страны отказываются от широкого применения американского доллара. В результате США не смогут в прежнем масштабе проецировать свою силу на международной арене при помощи валюты. Об этом пишет обозреватель The New York Post Джей Ньюман.

"Отказ от доллара нанесёт мощный удар по позиции Америки на международной арене. Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дёшево покупать иностранные товары", — пишет Ньюман.

Западные антироссийские санкции, напоминает он, не поддержало более ста стран. Это привело к образованию различных экономических коалиций, ведущих торговлю посредством других валют. В результате не оправдалась уверенность в отсутствии альтернатив доллару. Теперь спрос на американские деньги снизился, а цены на товары в долларах выросли, отмечает обозреватель.

Из-за этого, по его мнению, Штаты потеряют свой авторитет на международной арене и рискуют попасть в "долговую яму". Чтобы изменить такой ход событий, считает автор статьи, Вашингтону нужно сократить количество стратегических противников и "раз и навсегда навести порядок в собственной экономике".