Японский профессор объяснил, как россияне не заметили западные санкции

Повседневная жизнь россиян практически не изменилась на фоне санкций западных стран против РФ, этому поспособствовало умение всегда находить выход из трудных ситуаций. Так считает профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори в статье для Wedge Infinity.

Он процитировал слова работающей в Японской ассоциации по торговле с Россией и СНГ Асуки Токуямы, которая заявила, что "русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций".

"И действительно, у меня и раньше было такое впечатление о русских. А тут об этом прямо сказала госпожа Токуяма, которая, пожалуй, лучше других знает и понимает жизнь российского общества. У меня не было другого выбора, кроме как согласиться с этим её выводом", — написал автор.

Профессор подчеркнул, что на данный момент западные ограничения незначительно повлияли на уровень жизни в России. Кроме того, власти страны стараются оградить граждан от последствий ограничений, что также необходимо иметь в виду.